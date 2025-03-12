اقرأ غدًا في «البوابة».. حرب التصريحات تشتعل بين أمريكا وإيران

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الخميس 13 مارس فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
السيسي يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو 2025
أبو الغيط يلتقي ممثلة السكرتير العام للأمم المتحدة الجديدة في ليبيا
حرب التصريحات تشتعل بين أمريكا وإيران
حرب التصريحات تشتعل بين أمريكا وإيران طهران أمامها الاختيار بين التعامل العسكري أو عقد الاتفاق
الحوثيون يعلنون استئناف هجماتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل
الاتحاد الأوروبي يطالب بعدم تسييس المساعدات الإنسانية لغزة
25 قتيلًا.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين في شرق ووسط سوريا
ترحيب دولي بالاتفاق بين السلطات السورية والأكراد
لمدة 30 يومًا.. أوكرانيا توافق على وقف فوري لإطلاق النار