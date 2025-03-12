اقرأ غدًا في «البوابة».. حرب التصريحات تشتعل بين أمريكا وإيران

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الخميس 13 مارس فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو 2025

أبو الغيط يلتقي ممثلة السكرتير العام للأمم المتحدة الجديدة في ليبيا

حرب التصريحات تشتعل بين أمريكا وإيران

حرب التصريحات تشتعل بين أمريكا وإيران طهران أمامها الاختيار بين التعامل العسكري أو عقد الاتفاق

الحوثيون يعلنون استئناف هجماتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل

الاتحاد الأوروبي يطالب بعدم تسييس المساعدات الإنسانية لغزة

25 قتيلًا.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين في شرق ووسط سوريا

ترحيب دولي بالاتفاق بين السلطات السورية والأكراد

لمدة 30 يومًا.. أوكرانيا توافق على وقف فوري لإطلاق النار