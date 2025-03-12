29 لاعبًا في قائمة منتخب العراق لمواجهتي الكويت وفلسطين

أعلن الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

يواجه منتخب العراق، الكويت يوم 20 مارس الجاري، ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يلتقي شقيقه الفلسطيني يوم 25 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة منتخب العراق 29 لاعبًا، يأتي على رأسهم: أيمن حسين مهاجم الوكرة القطري المعار من الخور.

وأوضح خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، إن العدد ارتفع إلى 29 لاعبًا؛ تحسبًا في حالة تعرض بعض اللاعبين إلى الحرمان كون هناك (4) لاعبين يحملون بطاقة صفراء واحدة، هم كل من حسين علي وأيمن حسين وأمير العماري وميرخاس دوسكي، إضافة إلى حرمان أمجد عطوان من المواجهة الأولى ضد الكويت بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن المقرر، أن يغادر وفد المنتخب العراقي إلى البصرة في 15 من الشهر الحالي، وتكون أولى تدريباته يوم 16 في المدينة الرياضية بالبصرة.

قائمة منتخب العراق لمواجهتي الكويت وفلسطين

جلال حسن، أحمد باسل، علي كاظم، كميل سعد، اكام هاشم، مناف يونس، ريبين سولاقا، آدم طالب، فرانس ضياء، حسين علي، الاي فاضل، شربل شمعون، أمير العماري، محمد الطائي، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، يوسف أمين، علي جاسم، أسامة رشيد، هارون أحمد، زيدان إقبال، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، ماركو فرج، علي يوسف، علي الحمادي، مهند علي، أيمن حسين.