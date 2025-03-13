التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز والمصري في الدوري

حسم التعادل السلبي للمباراة التي جمعت بين بيراميدز والمصري البورسعيدي على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

ولم يستطع كلا الفريقين في تحقيق التقدم على منافسه خلال مجريات المباراة، ليخسر بيراميدز للمرة الثانية في إحراز التقدم على الفريق البورسعيدي في الدوري الجاري، رغم محاولاته في تسجيل هدف الفوز.

في الوقت ذاته الذي كثف المصري في قوته لتحقيق الفوز على منافسه وذلك بعد حسمه اللقاء الأول الذي جمعهم بالدور الأول لصالحه بهدف نظيف.

وكان قد دخل بيراميدز بتشكيل

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - محمود مرعي - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

فيما دخل المصري بتشكيل لمباراة بيراميدز

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر

أحمد علي عامر، محمد مخلوف، ميدو جابر لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم

البدلاء: محمود حمدي، عمرو سعداوي، محمد دبش، حسين فيصل، يوسف الجوهري، أمادو باه، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

ترتيب بيراميدز والمصري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة بينما يمتلك المصري البورسعيدي 30 نقطة في المركز الرابع.