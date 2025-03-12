إيمان أسامة تكشف لـ "البوابة نيوز" معايير اختيار المكرمين في الدورة الـ45 للمعرض العام

كشفت الفنان ايمان أسامة، قوميسير المعرض العام الـ45، عن معايير اختيار المكرمين في المعرض العام للفنون التشكيلية، حيث وقع الاختيار على 8 فنانين منذ أكثر من شهرين.

وقالت ايمان أسامة فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنه وتم اختيار الأجيال من الأقدم إلى الأحدث، بدأ ذلك بجيل الثلاثينيات، مضيفة انه تم اختيار الفنانين الأحياء، وذلك حتى ينالهم من التقدير فى حضورهم، باستثناء الفنانة رباب نمر التى وافتها المنية فى نفس يوم الإعلان عن تكريمها.

وتابعت قوميسير المعرض: "وهذا لا ينفى أن تكون هناك تكريمات للراحلين، وسوف يكون التكريم بالعرض خلال المعرض العام بشكل استثنائى".

وأردفت: "والفنانون جميعهم من جيل الثلاثينيات متنوعين بين فنانين التصوير والرسم والخزف، الحفر، الكاريكاتير، والعام المقبل سوف يتم تكريم جيل الأربعينيات وبعده جيل الخميسينيات، وهكذا ، بترتيب الأجيال".

وكان قد أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن أسماء الفنانين المكرمين فى الدورة الـ45 للمعرض العام وهم: زينب السجيني، أحمد مرسى، وجورج بهجورى، ومحيي الدين حسين، وعلي نبيل وهبة، ورباب نمر، وحسن عبد الفتاح، وعبد الغفار شديد.