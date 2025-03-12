شريف إكرامي: لن أترشح لاتحاد الكرة إلا إذا تغيرت المنظومة بالكامل

أكد الكابتن شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، أنه من الصعب أن يتولى في المستقبل رئاسة اتحاد الكرة، موضحا أنه من الممكن ان يتولى هذا المنصب حال تغيير طريقة الوصول اليه لأن نظام الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة يحتاج لما وصفهم بـ"لعيبة انتخابات"، مضيفًا: "أنا مش لعيب انتخابات".

وأضاف شريف إكرامي، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر قناة "النهار"، أنه من الممكن أن يضيف الكثير لهذا المنصب، مؤكدًا أن العمل العام حاليًا في مصر في كرة القدم صعب جدًا، متابعًا: "لو واحد عايز يغير حاجة وله فكر عمره أو مستحيل يعملها لوحده ولا عمره يقدر يعملها في فترة زمنية تخصه هو.. ده بيبقى في شغل سنين".

وأوضح أنه يمكن الترشح لمنصب في العمل العام خاص بالكرة في مصر حال أن يكون المنظومة بأكملها تتعامل بنفس الشكل والطريقة والأسلوب، مضيفًا: "يبقى الناس كلها عايزة تتخلص من الثقافة القديمة وتبدأ تحط الكرة المصرية في المكانة التي تستحقها سواء في اتحاد الكرة والصحافة ومجالس إدارات الأندية سعتها يكون نفسي اكون في العمل العام".