رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك أسرة "طلاب من أجل مصر" حفل الإفطار.. صور

شهد، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، فعاليات حفل الإفطار الجماعي الذي نظّمته أسرة "طلاب من أجل مصر" داخل الحرم الجامعي، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاسبق، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور احمد دراج المنسق العام لأسرة طلاب من اجل مصر، والدكتور مروة غلاب نائب المنسق العام لأسرة طلاب من اجل مصر، وبحضور السادة أعضاء هيئة التدريس منسقي اسرة طلاب من اجل مصر بكليات الجامعة، والقيادات الإدارية وأمناء الكليات، في خطوة طيبة تهدف إلى تعزيز الروح الجماعية والتواصل والترابط بين طلاب الجامعة.

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بتنظيم هذا الافطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلبة الجامعة مؤكدا دعم الجامعة لانشطة الاسرة فى كافة المجالات، مقدماً التهنئة لاسرة طلاب من اجل مصر بهذا الشهر المبارك، مضيفاً ان اقامة هذا الافطار الجماعى يعكس اهمية العمل الجماعى للطلبة وتعاونهم معا من اجل مصلحة زملاءهم مشيدا بالسلوك الرائع وحسن التنظيم فى حفل الافطار الذى يعد بادرة طيبة.

وعقب الإفطار تحدث الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أسرة طلاب من أجل مصر، مؤكدا دور الجامعة فى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاسرة فى تحفيز الطلبة على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم فى القضايا والموضوعات المختلفة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعى بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب فى هذا اليوم فى جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مشيراً الي دعم الجامعة للدور الذى تقوم به اسرة طلاب من اجل مصر ومشاركتهم الايجابية فى تقدم جامعة كفر الشيخ والمساهمة الفعالة من أجل تقدم وازدهار الوطن.

وأشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى حِرص الجامعة الدائم على التواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار السنوي، حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج يجمع بين إدارة الجامعة وطلابها.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بدعم إدارة الجامعة لهم، متمنين استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الأسرة الواحدة بين الطلاب والإدارة.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت فقرات فنية من الإنشاد الديني وعروض التنورة

وفى ختام الحفل قام الطلبة بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.

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