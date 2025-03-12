نصر عبده: جيش مصر يصون ويدافع ويحمي ولا يعتدي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، إن القوات المسلحة المصرية قدمت على مر التاريخ ما يؤكد أنها وقات رشيدة، كما قدم الشعب المصري التضحيات في أوقت كثيرة من أجل جيشه وتجهيزه وتسليحه.



ووجه "عبده"، خلال لقائه مع الإعلامية أيتن الموجي، في برنامج "مباشر من مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية، الشكر والامتنان أبطال العاشر من رمضان والشعب المصري بهذه الذكرى، لأنهم صنعوا ملحمة تدعونا للفخر والاعتزاز، وتؤكد أن جيش مصر جيش رشيد يصون ويدافع ويحمي، ولا يهاجم إلا من يعتدي عليه، ويعرف كيف يحقق النصر.