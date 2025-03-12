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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تقيم حفل الإفطار السنوي.. صور

حفل الافطار
حفل الافطار
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شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم حفل الإفطار السنوي لأسرة جامعة الفيوم، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع اتحاد الطلاب، وأسرة طلاب من أجل مصر.

بحضور الدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومديري العموم وطلاب الجامعة، وذلك اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 بالحرم الجامعي.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته ، حرصه على حضور حفل  الإفطار السنوي لأسرة الجامعة كل عام، حيث يعد مناسبة طيبة يلتقي فيها مع السادة أعضاء هيئة التدريس وأبنائه الطلاب.

وأشار إلى أن تلك المناسبة تعكس الترابط بين إدارة الجامعة والطلاب، ووجه سيادته الطلاب لبذل الجهد والتفوق الدراسي.

الجدير بالذكر أن حفل الإفطار شارك فيه 500 فرد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والثقافية وقام رئيس الجامعة بتقديم الجوائز للفائزين.

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