أتلتيكو مدريد يستعد للمعركة.. سيميوني يدفع بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد

كشف المدرب دييجو سيميوني عن التشكيلة الأساسية لفريق أتلتيكو مدريد في المواجهة الحاسمة ضد ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الروخي بلانكوس لتعويض خسارة الذهاب 2-1 والقتال على بطاقة التأهل.

التشكيلة الأساسية لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز، ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو

خط الوسط: رودريغو دي بول، بابلو باريوس، جوليانو

الهجوم: أنطوان غريزمان، ألفارو موراتا

دكة البدلاء:

موسو، غوميز، فيتولو، مورينو، فيليكس، خالاس، أونواند، كوستيس، بيجار، بيتو، بيتكليفي، سوريانو، كوريا

أتلتيكو مدريد يدخل اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، ساعيًا لقلب الطاولة على الميرينغي واستغلال قوة خطه الهجومي بقيادة غريزمان وموراتا، بينما يعتمد سيميوني على الصلابة الدفاعية واللعب الجماعي لمحاولة إيقاف خطورة نجوم ريال مدريد