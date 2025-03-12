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الخميس 13 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع كل من "ستيفين ويتكوف" المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط و"اريك تريجر" منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي على هامش اجتماع الوزراء العرب مع المبعوث الأمريكى بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء ١٢ مارس.

استعرض الوزير عبد العاطى، مراحل وتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التى اقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة فى ٤ مارس، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود اعادة اعمار القطاع.

 كما تم الاتفاق على مواصلة التواصل في إطار الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 وأشاد المبعوث الأمريكي خلال اللقاء بالجهود المصرية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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