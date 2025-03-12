جمال شعبان يكشف عن 10 فوائد صحية تتحقق بسبب صيام شهر رمضان

يحرص الكثير من الأشخاص على المحافظة علي القلب والأوعية الدموية، في شهر الصيام، حتي لا يتعرض لمشاكل صحية تؤثر علي صحة الجسم أو القلب معا؛ لذلك هناك إرشادات ونصائح مفيدة يجب اتباعها.

يقول الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، في تصريح خاص لـ"البوابة" عن الفوائد العشر الصحية العظيمة في صيام أيام شهر رمضان الكريم، وهي :

١- عندما تصوم ، تنخفض مستويات الأنسولين ويزداد هرمون النمو البشري (HGH). تبدأ خلاياك أيضا عمليات إصلاح خلوية مهمة وتغير الجينات التي تعبر عنها.

٢- يساعدك الصيام المتقطع على تناول سعرات حرارية أقل مع زيادة عملية التمثيل الغذائي بشكل طفيف، إنها أداة فعالة للغاية لفقدان الوزن والدهون من الأحشاء.

٣- يمكن أن يقلل الصيام المتقطع من مقاومة الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم، على الأقل لدى الرجال.

٤- تشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يقلل أضرار الأكسدة والالتهابات في الجسم. يجب أن يكون لهذا فوائد ضد الشيخوخة وتطور العديد من الأمراض.

٥- تشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وعلامات الالتهاب.

٦- يطلق الصيام مسارا تفاعليا يسمى الالتهام الذاتي، والذي يزيل المخلفات من الخلايا autophagy عملية صيانة سنوية .

٧- لقد ثبت أن الصيام المتقطع يساعد في الوقاية من السرطان في الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية.

حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت على البشر أنه يمكن أن يساعد في تقليل الآثار الجانبية الناجمة عن العلاج الكيميائي.

٨- قد يكون للصيام المتقطع فوائد مهمة لصحة المخ. قد يزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة ويحمي المخ من التلف.

٩- تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات، إلى أن الصيام المتقطع قد يكون وقائيا من أمراض الشيخوخة العصبية مثل مرض الزهايمر.

١٠- التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في الأحشاء.