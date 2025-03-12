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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يوجه بتعزيز المشاركة المجتمعية في الخدمات الصحية

وكيل صحة سيناء يوجه
وكيل صحة سيناء يوجه بتعزيز المشاركة المجتمعية في الخدمات
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عقدت الدكتوره إينا سلام مدير إدارة الرعاية بمديرية الصحة بشمال سيناء،  اجتماعًا مع مدير إدارة تنظيم الأسرة و الرائدات الريفيات بالإدارة ، بهدف تعزيز دور المشاركة المجتمعية في الحصول على الخدمات الصحية بتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لـ وزارة الصحة والسكان المصرية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة في المناطق الريفية.

وأوضحت الدكتورة اينا أن هدف الاجتماع هو تعزيز دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتفعيل المشاركة المجتمعية في تحديدالاحتياجات الصحية وتلبية متطلباتها، بالاضافة الي تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وخاصة للفئات الأكثر احتياجًا وتطوير آليات التعاون بين مديرية الصحة والمجتمع.

وقال الدكتور أشرف عبد الجواد، إن الرائدات تعمل على تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وذلك بتوجيه الأفراد إلى المراكز الصحية والمستشفيات، ومساعدتهم في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها، بالإضافة إلى التي تواجه المجتمع، وإبلاغ الجهات المختصة بها.

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