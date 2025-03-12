متحدث "الوزراء": احتفالية المتحف الكبير ستكون على أعلى مستوى

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم يأتى فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها الدولة لافتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أن هناك العديد من الترتيبات بداية من وصول الزوار للمطار والانتقال لمقر المتحف المصرى الكبير والقيام بحفل الافتتاح.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، عقب المؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على افتتاح المتحف يوم 3 يوليو المقبل، والاحتفالية ستكون على أعلى مستوى بما يليق باسم مصر، ونسعى لدعوة عدد كبير من قادة ورؤساء وملوك الدول.

وأكد محمد الحمصانى أن الاحتفالية ستكون على أعلى مستوى سواء من حيث التنظيم أو من حيث التوجيهات التى اكد علها رئيس مجلس الوزراء سواء مراعاة الأمور اللوجستية والانتقالات والجانب الحضارى للمنطقة المحيطة بالمتحف.