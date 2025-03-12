استشاري تغذية: الهرمون المضاف إلى أدوية التخسيس موجود في البلح

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك مفاجأة بأن أغلب الأدوية وحقن التخسيس المتصدرة التريند أحد الهرمونات الموجودة فيها هو هرمون جي بي ال وان، وهذا الهرمون موجود بنسبة ضئيلة في البلح، ولذلك من يكسرون صيامهم على البلح ويذهبون للصلاة ثم يعودون لتناول الإفطار يجدون أنهم ليس لهم "نيه للأكل".

وأضاف “فهمي”، خلال لقائه مع الإعلاميتين شيرين الشايب ونجلاء البيومي، ببرنامج "رمضان كريم"، المذاع على القناة الثانية، أن الله يُثير هذا الهرمون في الجسم بعد تناول البلح، وهذا طبعًا ليس له أي آثار جانبية على الجسم.

وأوضح أن الصيام الإسلامي إذا تم صيامه كما شرعه الله سيكون له آثارًا إيجابية على الجسم، متابعًا: "ربنا فرض علينا الصيام شهر لأننا لو صومنا أكثر من كده الخلايا الشابة هتتأثر، والناس اللي بتعمل صيام متقطع بيحسوا إنهم تعبانين وليس لديهم طاقة".

وتابع: ربنا فرض علينا الصيام في النهار فالخلية هتجوع، إنما اللي بيصوم صيام متقطع بيصوم بمذاجه، وبيعتبر إن ده صيام، فهو نظام سعرات ولكن تم تناوله في 8 ساعات".