أرسنال بالبدلاء أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة آيندهوفن الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، نظيره آيندهوفن على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

دفع أرتيتا بالبدلاء في تشكيل أرسنال الأساسي أمام آيندهوفن، بعدما حسم الفريق اللندني مواجهة ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بنتيجة عريضة 7-1 على ملعب الفريق الهولندي.

ولم يشارك أساسيًا من العناصر الأساسية لدى أرتيتا، سوى ديكلان رايس، دافيد رايا، جابرييل ماجالايش في مباراة أرسنال ضد آيندهوفن.

تشكيل أرسنال ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - جاكوب كيويور - جابرييل ماجالايش - لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - أوليكسندر زينتشينكو

وفي الهجوم: رحيم ستيرلينج - ميكيل ميرينو - كيران تيرني.