تشكيل حمادة صدقي الأول مع زد أمام غزل المحلة

أعلن حمادة صدقي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق زد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره غزل المحلة بملعب استاد غزل المحلة، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء.

يقود شادي حسين تشكيل زد أمام غزل المحلة، رفقة مصطفى سعد ميسي ومصطفى زيكو، ضمن الاختيارات الأول للمدرب الجديد للفريق حمادة صدقي.

تولي حمادة صدقي تدريب زد خلفًا لمجدي عبد العاطي، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية المرحلة الأولى من بطولة الدوري.

يحتل زد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الخامس عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل زد ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم - أحمد أشرف

خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد الصغيري - بيتر موتوموسي

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - مصطفى زيكو.