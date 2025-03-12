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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أشقاؤه تمكنوا من الهرب.. التصريح بدفن جثة طفل توفي في حريق شقة بالمعادي

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت نيابة المعادي الجزئية، بدفن جثة طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات، توفي إثر اندلاع حريق داخل مسكنهم، مما أسفر عن مصرعه وتفحم الشقة.

ودلت المعاينة الأولية الأدلة الجنائية التي أمرت النيابة بانتدابها، أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي، من أحد الاجهزة، أدى إلى اشتعال النيران التي انتقلت إلى باقي محتويات الشقة، كما تبين سقوط أجزاء من المنزل بسبب شدة النيران.


وتبين أن ثلاثة أطفال كانوا متواجدين في الشقة أثناء الحريق، في غياب الأب والام، وتمكن الأشقاء الكبار "ولد وبنت توأم" من الفرار، ولم يتمكن شقيقهم الأصغر من الخروج.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية في زهراء المعادي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء برفقة الإسعاف إلى المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم نقل جثة الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

 

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