تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة النهائية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب) .

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع :محمود الجزار، داو سيريل، محمد بسيونى، يعقوبو

خط الوسط :سيرجى اكا، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع ، احمد مدبولى

خط الهجوم :أسامة فيصل، احمد ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى ، محمد عبد الغنى، بوبكر كيتا ، محمد فتحى ، مصطفى عبد الرحيم، محمد ابراهيم ، هشام صلاح ، احمد سعيد، حسن احمد.