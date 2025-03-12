أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة النهائية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب) .
وجاء التشكيل على النحو التالى:
حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطى
خط الدفاع :محمود الجزار، داو سيريل، محمد بسيونى، يعقوبو
خط الوسط :سيرجى اكا، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع ، احمد مدبولى
خط الهجوم :أسامة فيصل، احمد ريان
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى
احمد صبحى ، محمد عبد الغنى، بوبكر كيتا ، محمد فتحى ، مصطفى عبد الرحيم، محمد ابراهيم ، هشام صلاح ، احمد سعيد، حسن احمد.
البوابة سبورت
تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة النهائية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب) .
أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة النهائية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب) .