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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري

طارق مصطفي
طارق مصطفي
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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة النهائية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب) . 
وجاء التشكيل على النحو التالى: 
حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع :محمود الجزار، داو سيريل، محمد بسيونى، يعقوبو 
خط الوسط :سيرجى اكا، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع ، احمد مدبولى 
خط الهجوم :أسامة فيصل، احمد ريان 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
احمد صبحى ، محمد عبد الغنى، بوبكر كيتا ، محمد فتحى ، مصطفى عبد الرحيم، محمد ابراهيم ، هشام صلاح ، احمد سعيد، حسن احمد.

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