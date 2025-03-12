محمد حمدي زكي يقود تشكيل غزل المحلة ضد زد في الدوري

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة زد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الأربعاء، نظيره زد على ملعب استاد غزل المحلة، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء.

يقود محمد حمدي زكي تشكيل غزل المحلة أمام زد، في ظل غياب المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد زد في المرتبة العاشرة وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل غزل المحلة ضد زد

حراسة المرمى: أحمد العربي

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - أحمد فوزي

وفي الهجوم: رشاد العرفاوي - محمد حمدي زكي - محمد أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد النفراوي، محمد أسامة، إبراهيم حسن، محمود وادي، حميدو فتاو، حسام جريشة، أحمد ياسين، أسامة النجار، عماد ميهوب.