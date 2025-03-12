رئيس جامعة بنها يشارك في حفل إفطار "طلاب من أجل مصر".. صور

شارك الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، في حفل الإفطار الجماعي والذى نظمته الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر بمجمع الملاعب ببنها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء الكليات، وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومدير عام رعاية الشباب، وأمين اتحاد الطلاب والأمين المساعد وطلاب أسرة طلاب من أجل مصر.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي الطلاب ومنسوبي الجامعة بشهر رمضان الكريم، معرباً عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب في هذه الأجواء الرمضانية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للقائمين علي حفل الإفطار، مشيرا إلى أن تنظيم الإفطار الجماعي بشهر رمضان المبارك ، يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على خلق جو أسري لتعزيز العلاقات الإنسانية، والاجتماعية بين طلاب الجامعة من مختلف الكليات.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية، سعيًا لتخريج كوادر شبابية قادرة علي تحقيق أهدافها.

من جانبها وجهت الدكتورة جيهان عبد الهادي الطلاب علي المشاركة الفعالة في جميع الفعاليات التي تنظمها الجامعة لدورها في تنمية شخصياتهم وتطوير مهاراتهم، مشيدة بحفل الإفطار والقائمين على تنظيمه.

من ناحية أخرى قام رئيس جامعة بنها ومرافقوه بتكريم طلاب ذوي الهمم الفائزين فى الأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية.

يُشار إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تستهدف إعداد الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوعي الوطني والتأكيد على مكانته الكبيرة وترسيخ روح الولاء والانتماء ، ورفع مستوى الوعي لديهم للمساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المشاركة في الإفطار

IMG-20250312-WA0005

IMG-20250312-WA0003

IMG-20250312-WA0004