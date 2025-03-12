أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن بريطانيا تطرد دبلوماسيا روسيا وزوجته ردًا على طرد موسكو اثنين من دبلوماسييها.

وكانت أعلنت الحكومة البريطانية استدعاء السفير الروسي في لندن وطرد دبلوماسي روسي آخر وزوجته ردا على إجراء مماثل اتخذته موسكو، منددة بـ”حملة ترهيب” ضد دبلوماسييها.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان “من الواضح أن الدولة الروسية تسعى بشكل حثيث إلى دفع السفارة البريطانية في موسكو إلى الإغلاق من دون أي اعتبار للتصعيد الخطير الذي سينتج من ذلك”، مؤكدة أن اتهامات التجسس التي ساقتها موسكو بحق دبلوماسيين بريطانيين قامت بطردهما “خاطئة تماما”.