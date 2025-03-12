أهالي حي اللوتس بأسوان يشيدون بانتظام وصول مياه الشرب للأدوار العليا

أشاد أهالى حى اللوتس " الإسكان المتميز " بمدينة أسوان بانتظام وصول مياه الشرب للأدوار العليا عقب الجهود المتواصلة والمكثفة التى قامت بها كافة الأجهزة التنفيذية .

إنتظام وصول مياه الشرب للأدوار العليا بحي اللوتس بأسوان

أهالي حي اللوتس يشكرون محافظ أسوان لافتتاح وتشغيل رافع العقاد

مقدمين شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وجهازه المعاون لما لمسوه من اهتمام كبير على مدار الأيام والشهور الماضية وهو ما ساهم فى تحقيق حلم طال انتظاره لسنوات ، والذى يتجسد فى تدفق مياه الشرب بشكل منتظم للوحدات السكنية .

وكان قد قام محافظ أسوان، مطلع الأسبوع الحالى بافتتاح وتشغيل مشروع رافع العقاد للتغذية المستدامة لمياه الشرب " لحى اللوتس " الإسكان المتميز ، والذى أسهم فى إنتظام توفير المياه لأكثر من 15 ألف نسمة داخل 3 ألاف وحدة سكنية ، حيث تم الانتهاء من المشروع بتاريخ 1 مارس 2025 طبقاً للمخطط ، وتم التشغيل التجريبى وغسيل الخطوط بواسطة شركة مياه الشرب خلال 10 أيام .

وتصل تكلفة المشروع إلى 35 مليون جنيه ، ويضم المشروع محطة رفع مياه بإجمالى 3 طلمبات قدرة كل منها بتصرف 3 آلاف م3 / يوم ، وخط طرد بطول 1 كم ، وبقطر 315 مللى .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه فى إطار تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فقد تم افتتاح رافع العقاد ، والذى ساهم فى إحداث نقلة ملحوظة للمقيمين بالإسكان المتميز من خلال وصول مياه الشرب للأدوار العليا حتى السادس دون الحاجة إلى استخدام المواتير .

وأكد محافظ أسوان على أننا نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

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