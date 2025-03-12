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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي اليوم الأربعاء،  شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 67 على طريق رأس غارب - الغردقة.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز  مدير أمن البحر الأحمر  إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث،  وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

و أسفر الحادث عن وفاة أحمد خيري محمود (28 سنة) و محروس يونس (37 سنة)  وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أصيب حسام خالد يونس (25 سنة) بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتم تحرير المحضر اللازم،  و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.

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