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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

استشاري تغذية: هذه الفئة ممنوعة من أدوية التخسيس

الدكتور عماد الدين
الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية
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قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن كل المراجع الطبية قالت إن أول حل لفقد الوزن هو تغيير اللايف ستايل وبعدها تأتي العوامل المساعدة، وفكرة تناول دواء وعدم معرفة تبعيته سيُحدث مشكلة.

وأضاف “فهمي”، خلال لقائه ببرنامج "رمضان كريم"، المذاع على “القناة الثانية”، أن الدواء يجب أن يكتبه الطبيب، متابعًا: "أي حد عنده مشكلة في العيلة أو ورم في الغدة الدرقية ممنوع من استخدام أدوية التخسيس".

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن البعض عندما يرى بعض الأدوية غالية فيقوم بأخذ الدواء مرة واحدة وليس على فترات وهو ما يُحدث له العديد من المشاكل الصحية، لافتًا إلى أن من يقوم بعمل تدبيس معدة عليه تغيير اللايف ستايل الخاص به وإلا سيزيد وزنه أكثر، فكرة الدايت هي تغيير أسلوب الحياة، متابعًا: "الدكتور ممكن نزوره كل فترة ولكن مش على طول لمتابعة الوزن والتوجيه".

 

الدكتور عماد الدين فهمي فقد الوزن الغدة الدرقية