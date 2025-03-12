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الخميس 13 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

استشاري تغذية: الرياضة علاج وليست طريقة للتخسيس

الدكتور عماد الدين
الدكتور عماد الدين فهمي
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قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إننا نعتبر الرياضة علاجًا وليست طريقة للتخسيس، فهناك من يأكلون كمية زيادة ويعتقدون أنهم سيحرقون ما أكلوه ولكنهم سيجوعون أكثر وسيتناولون كميات أكثر من الأول.

وأضاف “فهمي”، خلال لقائه مع الإعلاميتين شيرين الشايب ونجلاء البيومي، ببرنامج "رمضان كريم"، المذاع على القناة الثانية، أن الرياضة تعمل على شد الجسم وتحسين المود وتنشيط الدورة الدموية، خصوصًا لمن يعانون من نوبات الاكتئاب، فالمشي أو الحركة من الأشياء المبهجة.

وتابع: "لو اعتمدت على الرياضة في التخسيس فبديها 10% فقط، هي بتحرق بعض السعرات وتطلع بعد التمرين جعان أكثر وعايز تاكل أكثر".

وأشار إلى أنه عندما يتم حرمان الجسم من الأكل فيتوقف الحرق، متابعًا: "قلة الأكل بتخليك متوتر ومضايقة وبيرفع الكورتوزون، والسكر بيرفع الإنسولين، قلة الأكل زي كثرة الأكل، هناك بعض الأنظمة الغذائية متطرفة لمدة معينة مثل الكيتو، ووصل الأمر للآثار الجانبية منها إلى الإصابة بسرطان القولون".

الدكتور عماد الدين فهمي التغذيه العلاجية الرياضة شد الجسم