رئيس مدينة الغردقة يعقد لقاء المواطنين الدوري ويناقش 15 طلبا مقدما

فى ضوء توجيهات محافظ البحر الأحمر، بالتواصل المستمر وخلق قنوات اتصال مع المواطنين والتفاعل معهم لحل جميع المشكلات التى تواجه المواطنين، والرد عليها بما لا يتعارض مع قوانين الدولة.

واصل اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة اليوم الأربعاء، عقد لقاؤه الدورى مع المواطنين للإستماع إلي المواطنين وتلبية طلباتهم وفقا للقانون.

استعرض حماية خلال اللقاء عدد (15) طلب مقدم من المواطنين تنوعت الطلبات ما بين التماسات لإلغاء غرامات مقررة لمخالفات متنوعة ، اضافة ، قياس بلوك ، والحصول على بايكة ، تجديد عقد محلات بالممشى ، الحصول على عقد حق انتفاع لأرض وغيرها ،

جدير بالذكر أنه تقرر عقد اللقاء الاسبوعى مع المواطنين كل أربعاء من اسبوع على أن يتم تقديم الطلبات مسبقا بإدارة خدمة المواطنين.

وجاء ذلك بحضور مديرى الإدارات المختصة والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمه لذلك .