وكيل الموسيقيين: أشكر النقيب على إيجاد حلول للفنان سعد الصغير لممارسة نشاطه الفني

أعرب الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة، عن سعادته الغامرة وفرحته بإنتهاء أزمة سعد الصغير، وخروجه لجمهوره وأهله وأحبابه وفرقته الموسيقيه ويبارك له عودته لممارسة نشاطه الفني مرة أخرى .

وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى النقيب العام الفنان مصطفى كامل على جهوده الصادقة في محاولة إيجاد حل قانوني وإنساني يتيح للفنان سعد الصغير ممارسة نشاطه الفني، والخروج من أزمته دون أي ضرر مادي أو معنوي، وهو ما ألمح به عبد الله في تصريحه السابق بإقتراحه إمكانية استخراج تصاريح للفنان سعد الصغير لحين ضبط الشكل القانوني للعضوية أو اقتراح آخر يتقدم به النقيب العام او الزملاء الساده أعضاء مجلس الإدارة .

وأكد الدكتور محمد عبد الله، أن هذه المبادرة تعكس الدور الحقيقي للنقابة في دعم أعضائها وحماية حقوقهم، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة، كما يشيد بروح التعاون والحرص على مصالح الفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، والتي تُجسد رؤية النقابة في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.

نقابة المهن الموسيقية مستمرة في أداء دورها الداعم للفنانين، وفقًا لمبادئ العدالة وروح القانون، بما يخدم المهنة ويحافظ على قيمها الفنية والمهنية.