إسماعيل يتفقد معدات النظافة بجراج الوحدة المحلية بأسوان.. صور

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، معدات النظافة العامة التى تم إجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لها بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وذلك فى حضور المهندس لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

إسماعيل يتفقد معدات النظافة بجراج الوحدة المحلية بأسوان ويقدم شكره لرفع كفاءتها

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره على المجهود المتميز الذى قام به الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية لرفع كفاءة معدات النظافة التى وصلت إلى 40 معدة ما بين لوادر وتريلات ومكابس وسيارات بحمولات تتراوح من 20 إلى 40 طن .

يوجه لتكثيف الأعمال لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لزهرة الجنوب

ووجه محافظ أسوان إلى أهمية تكثيف الجهود والأعمال خلال الفترة الحالية لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المناطق والأحياء السكنية ولخلق متنفس حيوى للمواطنين ، مع مواصلة رفع كميات القمامة من الحاويات والصناديق والتى تصل إلى 250 طن يومياً ، ورفعها إلى المحطة الوسيطة ، ليعقب ذلك رفعها إلى المدفن المحكوم حتى يتسنى الظهور بالمظهر المشرف أمام الزائرين من الأفواج السياحية لمختلف جنسيات العالم خلال زيارته لزهرة الجنوب .

1000205784

1000205765

1000205760

1000205762

1000205769

1000205766

1000205758