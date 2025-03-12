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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام أتلتيكو.. أنشيلوتي يدفع بالثلاثي الناري

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
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يخوض ريال مدريد مواجهة نارية أمام جاره أتلتيكو مدريد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تفوق الملكي ذهابًا بنتيجة 2-1.

 المدرب كارلو أنشيلوتي أعلن عن تشكيلته الرسمية للمباراة التي ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث يسعى ريال مدريد لحسم التأهل إلى ربع النهائي.

التشكيلة الأساسية لريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، رافا مارين أسينسيو، أنطونيو روديغر، فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش ، جود بيلينغهام

خط الهجوم: رودريغو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء:

لونين، فران غونزاليس، ألابا، كامافينجا، أردا غولر، إندريك، لوكاس فاسكيز، فران غارسيا، إبراهيم دياز، غونزالو، جاكوبو، شيما

ريال مدريد يدخل اللقاء بروح عالية، مستندًا على نجومه الكبار مثل مبابي وفينيسيوس وبيلينغهام، بينما يأمل أتلتيكو مدريد في قلب الطاولة واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الريمونتادا.

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