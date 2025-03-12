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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

قبل عرضه.. عصام عمر يكشف عن البرومو التشويقي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

الفنان عصام عمر
الفنان عصام عمر
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كشف الفنان عصام عمر، عن البرومو التشويقى لمسلسله الرمضاني “نص الشعب اسمه محمد” الذي يقوم ببطولته مع مجموعة من الفنانين، والذى سوف ”يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُبارك.

ونشر عصام عمر عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، قائلا :"(نص الشعب اسمه محمد)إن شاء الله فى رمضان على شاهد و Mbc مصر.…، دعواتكم بالتوفيق و ان شاء الله يعجبكم ".

كما أشاد عصام عمر بمسلسل "ولاد الشمس"، والذى يعرض ضمن موسم رمضان 2025.

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد ، حول شاب يقع في الحب على الرغم من زواجه،  ويواجه أزمة كبيرة خصوصاً مع دخول الأمهات على الخط، وذلك في أجواء اجتماعية طريفة وجذابه.

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