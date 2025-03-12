المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض سيدة في العمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بهتك عرض سيدة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة العمرانية.

تعود تفاصيل الواقعة إلي تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من سيدة تتهم فيه عاطل بالتحرش اللفظي بها أثناء سيرها برفقة طفليها في الشارع، قبل أن يعترض طريقها ويمسك بمناطق حساسة من جسدها بالقوة، قاصدًا هتك عرضها أمام أطفالها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها سالف الذكر.