ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض سيدة في العمرانية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بهتك عرض سيدة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة العمرانية.

تعود تفاصيل الواقعة إلي تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من سيدة تتهم فيه عاطل بالتحرش اللفظي بها أثناء سيرها برفقة طفليها في الشارع، قبل أن يعترض طريقها ويمسك بمناطق حساسة من جسدها بالقوة، قاصدًا هتك عرضها أمام أطفالها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

التحرش التحرش اللفظي المشدد 3 سنوات المشدد لمدة 3 سنوات النيابة العامة هتك عرض سيده هتك عرض هتك عرضه هتك عرضها بمنطقة العمرانيه بمديرية أمن الجيزة جنايات الجيزة قسم شرطة العمرانية منطقة العمرانية معاقبة عاطل بالسجن مديرية امن الجيزة