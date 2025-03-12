رئيس تحرير "البوابة نيوز" تشارك إفطار الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر

شاركت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة «البوابة نيوز»، في حفل إفطار الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تحت شعار "في حب الله والوطن"، والذي نظمته الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، وذلك بدعوة من راعيها الدكتور القس عزت شاكر، ورئيس سنودس النيل الإنجيلي، وبحضور رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، إلى جانب قيادات الكنيسة الإنجيلية.

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة «البوابة نيوز»، خلال الكلمة التي ألقتها مساء اليوم بالإفطار، أود أن أبدأ كلمتي بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، الذي يحمل في طياته الكثير من معاني الرحمة والتسامح والوحدة، اليوم، وفي هذا الجمع المبارك الذي يجمعنا تحت مظلة الإيمان والمحبة، نجد أنفسنا في لحظة تلاقٍ إنساني وروحي، نتبادل فيها الأخوة والمودة في ظلّ التعاون المشترك بيننا، مسلمين ومسيحيين، تحت راية حب الله.

وأضافت “عبد الرحيم ” انني ممتنه للغاية أن أكون جزءاً من هذا الإفطار الرمضاني الذي تنظمه الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر، بحضور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وأيضاً القس عزت شاكر، راعي الكنيسة ومنظم هذا الحدث الرائع. حضوركم اليوم يعكس عمق المحبة والمشاركة بين أبناء المجتمع، ويؤكد على التآخي والتعاون بين جميع أطياف هذا الوطن الغالي.

لقد علمنا ديننا أن رمضان ليس فقط شهر الصيام، بل هو شهر التضامن والتراحم بين الناس، ونحن اليوم نعيش هذه القيم الإنسانية الرفيعة في هذا اللقاء المبارك، الذي يعكس روح الأخوة والتعاون بين الجميع.

أدعو الله أن يستمر هذا التعاون بيننا، وأن يجمعنا دائماً في حب الله والوطن، وأن يعمّ السلام والأمن في وطننا الحبيب.

كما أسأله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يمدنا بالقوة لنكون دائماً في خدمة الآخرين.

وأخيراً، أتوجه بالشكر الجزيل للكنيسة الإنجيلية على تنظيم هذا الحدث الرائع، ولكل من ساهم في إنجاحه.

دمتم جميعاً بخير، ووفقنا الله لما فيه خير وبركة.

الجدير بالذكر شارك في الحفل نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية، بالإضافة إلى عدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين، إلى جانب نجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.