محسن سالم يناقش خطة عمل الوحدة المحلية بمدينة العريش ومبادراتها

اجتمع اليوم المدير العام محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش، مع مديره وحده تكافؤ الفرص الدكتورة هاجر صالح، بالديوان العام وخلود حسن مدير وحده تكافؤ الفرص الفرعية بالعريش، والساده منسقي الوحده بالأحياء والقرى بمدينة العريش.

حيث تناول الاجتماع أعمال الوحدة بمدينة العريش ونشاطها، ودعم الوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة بمدينة العريش ومناقشة أهدافها وخطة العمل ومبادراتها.

كما تفقد الي رئيس مركز ومدينة العريش، معرض أهلا رمضان بميدان الرفاعي بمدينة العريش للاطمئنان على توافر السلع الغذائية واللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة، والتأكد من البيع بالأسعار المناسبة بعد التحقيق من المواطنين، ولتخفيف العبئ عن المواطنين في شراء مستلزمات شهر رمضان المعظم.