نصر عبده: العاشر من رمضان ذكرى عظيمة.. والنصر تحقق بتلاحم الشعب مع القوات المسلحة

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، إن العاشر من رمضان ذكرى يجب ألا تمر مرور الكرام، مؤكدًا أنه من الضروري الاستماع إلى أبطال حرب أكتوبر، متابعًا: "لما بقعد مع حد منهم وأسمع البطولات والتضحيات بعرف كم التضحيات والبطولات التي قدمها هؤلاء الأبطال من أجل مصر وشعبها".

نصر عبده يوجه التحية لأبطال القوات المسلحة في ذكرى العاشر من رمضان

وأضاف “عبده”، خلال لقائه مع الإعلامية أيتن الموجي، في برنامج مباشر من مصر، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التحية لأبطال القوات المسلحة في يوم خالد في ذاكرة المصريين والعرب، مُوجهًا رسالة لأولياء الأمور بضرورة الاحتفال بالعاشر من رمضان وتعليم أبنائهم أن العاشر من رمضان كان نصرا يجيب أن نحتفل به ، وأن أبطال مصر حاربوا في الصيام، وكل بطل كان يحمل على أكتافه ما يزيد عن 100 كجم، لكنه كان يدافع عن وطنه.

وأوضح أن حرب العاشر من رمضان بدأت في الثانية بعد الظهر، واستطاع الأبطال تحقيق النصر بكل ما تعنيه الكلمة، مشيرًا إلى أن النصر لم يتحقق إلا بتلاحم الشعب مع القوات المسلحة، حيث تحمل الشعب المصري الكثير والكثير.

