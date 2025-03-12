محافظ أسوان يشارك عمال وسائقي النظافة إفطار شهر رمضان.. صور

فى لفتة طيبة ووسط أجواء رمضانية مبهجة حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مشاركة عمال النظافة والصيانة و سائقى السيارات والمعدات بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إفطار شهر رمضان المعظم ، مع توزيع الوجبات الجاهزة عليهم.

محافظ أسوان يشارك عمال وسائقى النظافة إفطار شهر رمضان

أهمية العمل خلال الشهر الكريم بإعتباره شهر عمل وإنتاج

وأثناء تناوله وجبة الإفطار برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مواصلة العاملين لعملهم لأداء رسالتهم فى تلبية المطالب و الإحتياجات الجماهيرية لإتاحة المجال أمام المواطنين للإستمتاع بالأجواء الروحانية للشهر الكريم ، وهو الذى يحتاج إلى المزيد من الجهد خلال الشهر الكريم، لأنه شهر عمل وإنتاج وليس عبادة فقط.

لافتاً إلى أن أسوان تستحق منا العمل المستمر وبذل أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق الخير والنماء والرفاهية لكافة مواطنيها حيث أننا نسعى بجدية لتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة بجميع القرى والنجوع، والتي تشهد سلسلة من الإنجازات المتتالية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

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