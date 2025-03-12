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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلافات سابقة تقود سائقًا لدهس بائع خردة عمدًا في المرج

ارشيفيه
ارشيفيه
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تباشر النيابة المختصة، تحقيقاتها في واقعة قيام سائق بدهس بائع خردة عمدًا بسيارته، مما أدى إلى وفاته، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما في منطقة المرج، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أسفر عن مصرع شخص في نطاق دائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الضحية يعمل بائع خردة، وأن سائق صدمه عمدًا بسيارته، ما أدى إلى وفاته في الحال، ثم قام بتحطيم السيارة وفر هاربًا.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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