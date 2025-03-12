الحلقة الـ 13.. محمد هنيدي يهدد صبري فواز في "شهادة معاملة أطفال"

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل “شهادة معاملة أطفال” العديد من الأحداث، والذي يعرض على القنوات الناقله و المنصات، خلال موسم رمضان 2025.

ومن أبرز أحداث حلقة الليلة، ذهاب سعد الحامي (صبري فواز) إلى سما (نهى عابدين) ووالدتها (هناء الشوربجي) ليخبرهما أن والدها قبل رحيله كتب المنزل بيع وشراء لشقيقه (اسماعيل فرغلي) وعبد الستار يتدخل ويهدد سعد الحامي بعدم التعرض لهم مجددًا.

ويكتشف محمد هنيدي، خلال أحداث المسلسل، استغلال اسمه وتصويره بدون علمه خلال خضوعه لجلسة العلاج الطبيعي لإطلاق حملة إعلانية خاصة بالمستشفى الذي كان يقيم فيها.

وتعطى مقبولة (سما إبراهيم) المال لـ عطية (محمود حافظ) كرشوه، حتى يخبرها بكل شيء يخص عبد الستار الكف.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.