إحالة المتغيبين بوحدة الرعاية الصحية بالطويل في شمال سيناء للتحقيق

أحال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور أحمد سمير المتغيبين عن العمل في وحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية الطويل إلى التحقيق خلال جولته التفقدية اليوم، حيث تابع الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء اليوم، أعمال رفع كفاءة وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بالسكاسكة والطويل يرافقه الدكتور محمد رمضان مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بمديرية الصحة، وذلك في إطار جولات وكيل صحة سيناء ومتابعته لأعمال تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في قرى السكاسكة والطويل.

وخلال الجولة، وجّه الدكتور بدر بإحالة المتغيبين في وحدة الرعاية الصحية الأولية بالطويل إلى التحقيق.

شملت الزيارة التفقدية لوكيل الوزارة التأكد من توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، و الأمصال، واللقاحات بكميات كافية، مؤكداً أن الزيارات المفاجئة تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية.

وشدد على أهمية تواجد الطاقم الطبي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.