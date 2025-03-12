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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم إفطارها السنوي

جانب من الإفطار
جانب من الإفطار
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أقامت  الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، حفل إفطار المحبة السنوي تحت شعار "في حب الله والوطن"، وذلك برعاية راعيها الدكتور القس عزت شاكر، ورئيس سنودس النيل الإنجيلي، وبحضور رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، إلى جانب قيادات الكنيسة الإنجيلية.

وشارك في الحفل نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية، بالإضافة إلى عدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين، إلى جانب نجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على قيم المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، وتعزيزًا لروح التلاحم والتعاون بين مختلف فئات المجتمع.

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