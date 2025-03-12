"سياحة النواب": المتحف المصري الكبير إضافة لمُقوّمات الجذب السياحي

ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر لها يوليو المقبل.



وقالت النائبة نورا علي، في تصريحات لها، إن اجتماع الرئيس وتوجيهاته تعكس إيمان القيادة السياسية بحجم الحدث الذي يترقبه العالم، والذي لا بد وأن يخرج بصورة تليق بسمعة مصر وإرثها الحضاري والتاريخي.

وأضافت نورا علي، أن الرئيس السيسي من أكبر الداعمين لقطاع السياحة بصفته من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وهو حريص كل الحرص على توفير كل سبل الدعم اللازم لإحداث طفرة كبيرة تعزز من نمو القطاع.

وأوضحت نورا علي، أن المتحف المصري الكبير صرح ثقافي متفرد يضم بين جدرانه التي تُحاكي التاريخ المصري القديم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية لمختلف العصور، ما يعد إضافة لمُقوّمات الجذب السياحي.

وأشارت إلى أن لجنة السياحة عقدت اجتماعًا أول أمس بشأن استعدادات الافتتاح، وأصدرت مجموعة من التوصيات وستظل على اتصال دائم ومتابعة مستمرة للاطمئنان إلى خروج الحفل بصورة تستحقها مصر على غِرار عرض للمركبات الملكيّة، وافتتاح طريق الكباش بالأقصر.