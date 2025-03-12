الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ51 على التوالى

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها للـيوم الـ51 على التوالي، في وقت يوسع فيه عدوانه على قرى المحافظة وبلداتها.

وأفادت مصادر محلية بأن مدرعات الاحتلال ودباباته تتمركز في مناطق قريبة من المخيم، كما سير جنود الاحتلال آلياتهم العسكرية في محيط دوار السينما وسط مدينة جنين.

وفي مخيم جنين، هدمت جرافات الاحتلال منازل في حارة السمران في عمق المخيم، وأدت عمليات الهدم والتجريف إلى هدم قرابة 120 منزلًا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي، كما هُجر قرابة 20 ألف مواطن من المخيم.

ويحرم عدوان الاحتلال المتواصل الطلبة في مدينة جنين ومخيمها من الوصول إلى مدارسهم، وبحسب مديرية تربية جنين، فإن قرابة 15 ألف طالب وطالبة محرومون من الذهاب إلى مدارسهم في المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال أمس الحي الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت بناية سكنية وأطلقت قذائف الإنيرجا تجاهها، كما حاصرت موقعا في شارع حيفا غرب المدينة وبناية في خلة الصوحة قرب المخيم، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدة، احتجز الاحتلال جثامين 3 منهم.

وارتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان غير المسبوق على محافظة جنين إلى 34 شهيدًا وعشرات الإصابات والجرحى.

واقتحمت قوات برفقة الجرافات العسكرية بلدة قباطية جنوب جنين، وأحدثت دمارًا هائلًا في البنية التحتية في شوارعها، خاصة عند دوار القدس وشارع المقاهي، كما داهم الاحتلال بناية سكنية وحولها إلى ثكنة عسكرية، فيما دمر خط المياه الرئيسي.

وأضافت، أن الاحتلال اقتحم منذ ساعات الفجر بلدة عرابة جنوب جنين، ونشر فرقًا من المشاة في البلدة، وداهم ديوان العارضة وسط البلدة، وفجر بوابته، واحتجز عددًا من المواطنين بداخله وأخضعهم للتحقيق الميداني، كما اعتقل نحو 40 فلسطينيا من البلدة، وقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء.

واقتحمت آليات الاحتلال بلدة مثلث الشهداء وداهم الاحتلاال عددًا من المنازل، واعتقل مواطنا منها، كما اعتقل مواطنا من بلدة عنزة جنوب جنين.