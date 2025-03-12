ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفشني بين الإنشاد والطرب في أمسية رمضانية بالأوبرا

وائل الفشني
وائل الفشني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية للمنشد وائل الفشنى ضمن برنامج فعالياتها الرمضانية . 
على المسرح المكشوف وأمام حشد جماهيرى تألق الفشنى بمزيج من المؤلفات الدينية إحتفاءً بالشهر المعظم وأعمال الموسيقى العربية التراثيةإلى جانب عدد من الأغانى الدرامية التى إشتهر من خلالها كان منها قصيدة صلوا على حضرته ،  أشتاق يا الله ، سافر حبيبى ، أهو ده اللى صار ، راضى ، الحشاشين ، لا تعاشر الندل ، إبتهال مولاى ، سلم على ، عينى لغير جمالكم ، مالي سواك ، الأقصر بلدنا ، دارت الأيام ، حلم يوم بالنبى ، قمر ، كما استضاف الموهبة الواعدة مكة منصور عصام والتى قدمت العمل الشهير لجل النبى ولفتت أنظار الحضور بادائها المميز . 

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الدكتور أحمد فؤاد هنو الدينى لدكتور أحمد فؤاد هنو