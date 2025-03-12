الفشني بين الإنشاد والطرب في أمسية رمضانية بالأوبرا

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية للمنشد وائل الفشنى ضمن برنامج فعالياتها الرمضانية .

على المسرح المكشوف وأمام حشد جماهيرى تألق الفشنى بمزيج من المؤلفات الدينية إحتفاءً بالشهر المعظم وأعمال الموسيقى العربية التراثيةإلى جانب عدد من الأغانى الدرامية التى إشتهر من خلالها كان منها قصيدة صلوا على حضرته ، أشتاق يا الله ، سافر حبيبى ، أهو ده اللى صار ، راضى ، الحشاشين ، لا تعاشر الندل ، إبتهال مولاى ، سلم على ، عينى لغير جمالكم ، مالي سواك ، الأقصر بلدنا ، دارت الأيام ، حلم يوم بالنبى ، قمر ، كما استضاف الموهبة الواعدة مكة منصور عصام والتى قدمت العمل الشهير لجل النبى ولفتت أنظار الحضور بادائها المميز .