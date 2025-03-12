تفاصيل مصرع تاجر مخدرات هارب من المؤبد بسفاجا

في عملية نوعية ناجحة لوزارة الداخلية، لقي تاجر مخدرات و هارب من حكم بالمؤبد مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في مدينة سفاجا، وذلك أثناء محاولة ضبطه أثناء تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.

50 كيلو جرامًا من مخدر الآيس.

وعثر بحوزته علي بندقية آلية، وطبنجة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بحوالي 30 مليون جنيه.

وأكد مصدر أمني، أن المتهم هارب من حكم بالمؤبد في قضية مخدرات،

وأشار المصدر، الي ان القوات الأمنية قامت بتقنين الإجراءات القانونية قبل تنفيذ العملية، حيث قامت القوة بمطاردة المتهم الذي بادر بإطلاق النار على القوات الأمنية، مما دفع القوات الأمنية للتعامل معه، و أسفر الاشتباك عن مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وخاصة المتورطين في تهريب وتجارة المخدرات.