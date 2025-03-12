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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«أبيض في أبيض» .. تامر حسني يشوق الجمهور لعمل فني جديد

النجم تامر حسنى
النجم تامر حسنى
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نشر الفنان تامر حسني، أحدث جلسة تصوير له، مشوقا جمهوره  لعمل فنى جديد، من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة،  حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.


وشارك نجم الجيل جلسة التصوير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإطلالة "ابيض فى ابيض"، حيث ارتدى بدلة كاملة باللون الأبيض، كما ظهر في بعض الصور وهو ممسك بلجام حصان أبيض.


و ظهر تامر بجوار سيارة فاخرة بنفس اللون، وعلق على الصور قائلاً: "مساء العسل على الناس العسل، استنوا الجديد عشان الجديد شديد".


وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة الفنان تامر حسني، وتساءل  الجمهور عن سر إطلالة تامر حسنى، وتفاصيل العمل الفنى الجديد، وانهالت التعليقات ما بين فيلم سينمائى ام عمل غنائي.

الفنان تامر حسني ابيض فى ابيض جلسة التصوير عمل فنى جديد