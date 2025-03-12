كندا تعلن عن رسوم "انتقامية" على السلع الأمريكية ردا على رسوم ترامب

أعلنت كندا اليوم /الأربعاء/ فرض رسوم تجارية جديدة على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار دولار، ردا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على الصلب والألمنيوم.

وذكرت المصادر أن كندا تعد أكبر مورد أجنبي للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وحذر الخبراء من أن رسوم ترامب ستنعكس في النهاية على المستهلكين.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للإعلان عن الرسوم الانتقامية، وصف متحدث باسم الحكومة الكندية تعريفات ترامب بأنها "غير مبررة تماما، وغير عادلة وغير منطقية".

وقال فرانسوا فيليب شامبين، وزير الابتكار والعلوم والصناعة في كندا:"الإدارة الأمريكية تعيد مرة أخرى إدخال الفوضى وعدم الاستقرار في شراكة تجارية ناجحة للغاية، مما يزيد من تكاليف السلع اليومية لكل من الأسر الكندية والأمريكية".

يأتي إعلان كندا على الرغم من التوصل إلى اتفاق تهدئة يوم الثلاثاء مع إدارة ترامب لحل التهديد بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على مستهلكي الكهرباء الأمريكيين من كندا.

وكان ترامب قد هدد بزيادة رسوم الصلب والألمنيوم إلى 50% إذا مضت مقاطعة أونتاريو قدما في فرض الرسوم الإضافية على الكهرباء.

تأتي الإجراءات الكندية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل عن استهداف مجموعة من السلع الأمريكية بقيمة 28 مليار دولار، تشمل اللحوم، الدراجات النارية، والويسكي إلى جانب الصلب والألمنيوم الأمريكي الصنع.

كما أشارت الصين إلى أنها تستعد لاتخاذ إجراءات انتقامية.