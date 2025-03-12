نقابة الإعلاميين تعلن إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق

أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعده قرارا بإيقاف الإعلامي إيهاب الكومي مقدم برنامج ( الماتش) على قناة صدى البلد وذلك بشأن التصريحات التي صدرت عنه والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف البيان أن إيقاف الكومي، جاء بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي رفع تقريرا بالمخالفات وعليه اجتمع مجلس النقابة صباح اليوم وأجمع على اتخاذ قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق.

وتهيب نقابة الإعلاميين بجميع الإعلاميين الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني وتؤكد أن مرصد النقابة يتابع عن كثب أداء جميع الإعلاميين في كل الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة المرخص بها والعاملة في جمهورية مصر العربية.