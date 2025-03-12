ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نقابة الإعلاميين تعلن إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق

طارق سعده
طارق سعده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعده قرارا  بإيقاف الإعلامي إيهاب الكومي مقدم برنامج ( الماتش) على قناة صدى البلد وذلك بشأن التصريحات التي صدرت عنه والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني. 

وأضاف البيان أن إيقاف الكومي، جاء بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي رفع تقريرا بالمخالفات وعليه اجتمع مجلس النقابة صباح اليوم وأجمع على اتخاذ قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق. 

وتهيب نقابة الإعلاميين بجميع الإعلاميين الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني وتؤكد أن مرصد النقابة يتابع عن كثب أداء جميع الإعلاميين في كل الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة المرخص بها والعاملة في جمهورية مصر العربية.

نقابة الإعلاميين طارق سعدة ايهاب الكومي