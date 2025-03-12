ترامب يتراجع: لا أحد سيُجبر على مغادرة غزة

خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سكان غزة لن يُجبروا على مغادرة القطاع، متراجعًا عن مقترح سابق كان يتضمن تهجير نحو مليوني فلسطيني كجزء من خطة لإعادة الإعمار وتحويل المنطقة إلى مركز سياحي أطلق عليه اسم "ريفيرا الشرق الأوسط".

وأشار ترامب، خلال حديثه المشترك مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، إلى أن أي عملية تهجير قسري ليست مطروحة، مؤكدًا أن الوضع في غزة يتطلب حلولًا أخرى بعيدًا عن النزوح الجماعي للسكان.

من جانبه، شدد مارتن على أهمية تكثيف الجهود للإفراج عن المحتجزين وضمان استقرار الأوضاع داخل القطاع، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق هدنة دائمة، في ظل المساعي الدبلوماسية الجارية لاستئناف المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق المتعلق بغزة.