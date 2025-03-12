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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ليلة في حب عظماء الطرب لمواهب الأوبرا على المسرح الكبير

عظماء الطرب
عظماء الطرب
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ضمن فعاليات وزارة الثقافة  تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب بإشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر تحت عنوان ليلة فى حب عظماء الطرب وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة ١٤ مارس على المسرح الكبير .

يشارك فى الحفل 3 فصول يؤدى الواعدون بهم نخبة من أعمال عظماء الطرب حيث يقدم فصل الدكتورة سهير حسين أعمال عبد الحليم حافظ منها بيع قلبك ، أهواك ، تخونوه ، سواح ، كفاية نورك عليا ، أنا لك على طول ، على حسب وداد ، زي الهوى ، التوبة .. أداء  حازم محسن ، جنى شيحة ، محمد البحيرى ، مريم مكين ، أيمن عبد الغفار ، لاما حازم ، زياد كمال .

وفصل الدكتور محمد عبد الستار يتغنى بمختارات من مؤلفات محمد فوزى منها  ميدلى ، تملى فى قلبى ، مكتوب الهوى ، تعب الهوى قلبى ، يا أعز من عينى ، راح توحشينى ، انا قلبى خالى ، وجع قلبى ، أى والله أى والله .. وبادى أحببتك يا بلدى أداء  أحمد فايد ، لوجين تامر ، محمد يسرى ، أمل أحمد ، عمر عبد الوهاب ، ملك جوهر ، شريهان عرفة ، محمد محمود .

ويشارك فصل إيهاب عباس بعدد من أعمال أم كلثوم منها فكرونى ، ألف ليلة وليلة ، رق الحبيب و لسه فاكر .. أداء نهى المصرى ، ملك محمد ، لاما حازم ،حبيبة شريف .

جدير بالذكر  أن  مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساماً لتعليم البيانو، الباليه،  الغناء العربى، الفيولينة، العود،الجيتار ، كورال الاطفال، فصول الرسم ،الايقاع  ، وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة وإعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي .

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