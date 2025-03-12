الحلقة 12 من مسلسل الكابتن.. ظهور خاص لشيكو ومي الغيطي ومحمد أنور

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الكابتن" تطورات مثيرة، حيث بدأ المشهد الأول بمحاولة صلاح، ابن خالة سما (آية سماحة)، التقدم لخطبتها بحضور والدته في منزلها، بينما كانت سما ترتدي تيشيرت عليه صورة حسام عز الدين (أكرم حسني).

تتوالى الأحداث مع وصول حسام برفقة صديقه كريم (أحمد عبد الوهاب) إلى منزل سما، ووجهيهما مغطى برسومات حيوانات بعد حضورهما عيد ميلاد باني الصغير، ما يثير سخرية الموجودين. يحاول حسام تصحيح علاقته مع أسرة سما بعد فشل كتب الكتاب بسبب طاطا، ويكشف عن الأزمات التي تعرض لها منذ حادث الطائرة، الأمر الذي يدفع والد سما للتعاطف معه ورفض زواجها من صلاح، ليغادر الأخير مع والدته.

بعد عودته إلى منزله، يجتمع حسام مع كريم وسما لتنفيذ أمنية عم باني (سامي مغاوري)، والتي تتعلق بوصفته السرية للطعام. لكن المفاجأة تأتي عندما يكتشف حسام أن الشرط الأساسي لاستخدام الخلطة هو إقناع الفنان شيكو بتقديم إعلان لمطعم باني. وعندما يحاول الثلاثي الوصول إليه، يرفض في البداية لأنه أصبح نباتيًا، لكنه يوافق في النهاية، ويصور الإعلان مرتديًا زي دجاجة، بمشاركة حسام وسما وكريم، بينما يتولى عاطف (أحمد الرافعي) إخراج الإعلان.

تتوالى الأحداث مع افتتاح المطعم، حيث يشعر عم باني بالسعادة لتحقيق حلمه، ثم يودع الجميع وتصعد روحه إلى السماء. لكن المفاجأة تأتي مع ظهور عاطف، الذي يطالب حسام بتنفيذ وعده بإقناع كريم بترك زوجته رانيا، ليتمكن من استعادتها، إلا أن حسام يطلب تأجيل الأمر حتى ينفذ أمنية باكينام (سوسن بدر).

تجتمع الأرواح مجددًا لمعرفة من صاحب الأمنية التالية، فتحدث مشادة بين باكينام وأستاذ شاكر الطويل (محمد رضوان)، لكنها تنجح في إقناعه بأن دورها يأتي أولًا، حيث تكشف عن رغبتها في إفساد زواج ابنتها كايا (مي الغيطي) من خطيبها طارق (محمد أنور).

يبدأ حسام وفريقه في التخطيط لإفساد الزواج، حيث تذهب سما إلى الجيم للتقرب من كايا وكسب صداقتها، بينما يحاول كريم ورانيا إقناع منظم الحفل بإلغاء الفرح، لكنه يرفض في البداية. يستخدم كريم حيلة بإخباره أن الفرح سيحضره محمد صلاح ومرموش وسليمان عيد، ما يدفعه إلى إلغاء زفاف كايا. بعد تلقيها الخبر، تغضب كايا، لكن سما تتدخل وتقنعها بأن خطيبها منظم أفراح محترف ويمكنه تنظيم زفافها.