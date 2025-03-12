ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دونجا في برنامج "رامز إيلون مصر": "زيزو أحرف مني ده نجم مصر وأفريقيا"

نبيل دونجا مع رامز
نبيل دونجا مع رامز جلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استضاف رامز جلال،  لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ضحية لـ حلقة الليلة من برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر"، والذى يعرض  ضمن موسم رمضان 2025.

فى فقرة التصويت للكرة، انفعل دونجا على رامز قائلًا: "يا جماعة مبحبش الهزار.. أنا دوخت يا جماعة".

وعلق دونجا على طلب أحمد السيد زيزو مبلغ 80 مليون للتجديد قائلًا: "زيزو أحرف مني.. نجم مصر وأفريقيا"، ليعلق رامز: "ده عندكم أنتم".

يدور برنامج "رامز ايلون مصر" حول استضافة ضيف في برنامج خاص باكتشاف المواهب، وأنه سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ويشاركه في اللجنة كل من الفنان رامز جلال، والمطربة نوال الزغبي، ونجم الكرة السابق محمد نور.

رامز جلال نبيل عماد دونجا رامز ايلون مصر موسم رمضان 2025