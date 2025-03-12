دونجا في برنامج "رامز إيلون مصر": "زيزو أحرف مني ده نجم مصر وأفريقيا"

استضاف رامز جلال، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ضحية لـ حلقة الليلة من برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر"، والذى يعرض ضمن موسم رمضان 2025.

فى فقرة التصويت للكرة، انفعل دونجا على رامز قائلًا: "يا جماعة مبحبش الهزار.. أنا دوخت يا جماعة".

وعلق دونجا على طلب أحمد السيد زيزو مبلغ 80 مليون للتجديد قائلًا: "زيزو أحرف مني.. نجم مصر وأفريقيا"، ليعلق رامز: "ده عندكم أنتم".

يدور برنامج "رامز ايلون مصر" حول استضافة ضيف في برنامج خاص باكتشاف المواهب، وأنه سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ويشاركه في اللجنة كل من الفنان رامز جلال، والمطربة نوال الزغبي، ونجم الكرة السابق محمد نور.